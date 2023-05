“Lira tenta dobrar o governo Lula a uma maioria conservadora no Congresso, que é real”, diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), assumiu uma postura de disputa mais clara com o governo Lula (PT), segundo o jornalista Breno Altman em entrevista ao programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (1). De acordo com Altman, essa postura é cínica, já que Lira não se coloca como chefe da oposição, mas está ameaçando "sacanear o governo", respaldado por um Congresso conservador.

"Na entrevista que Lira deu ao jornal O Globo, ele diz assim lá pelas tantas: 'eu não vou sacanear o governo' , mas ele está ameaçando exatamente isso, ele tá buscando dobrar o governo a uma maioria conservadora real que existe no Congresso. A declaração dele sobre isso é muito explícita quando ele diz que 'o presidente Lula tem que ter clareza que o Congresso eleito tem uma composição muito distinta das ideias que o governo dele defende'", analisou o jornalista.

>>> Renan chama Arthur Lira de "imperador" que ameaça governo Lula

Para Altman, essa atitude de Lira representa uma guerra política no Congresso e exige uma reavaliação da estratégia do governo: "Lira quer fazer prevalecer sobre as principais medidas que dizem respeito aos interesses das classes proprietárias, da burguesia agrária, financeira... ele diz claramente que esses interesses ele vai defender. [...] Ele vai fincar ali no Congresso uma resistência a qualquer medida importante que mude o cenário econômico do país. Então ali é guerra, e o governo tem que reestudar sua estratégia".

