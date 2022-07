Lula colocou as Forças Armadas no seu devido lugar e precisará enfrentar este tema no seu governo, diz Breno Altman

Jornalista criticou as diretrizes de governo da chapa Lula-Alckmin por não tratarem do papel e função das Forças Armadas: “como se não fosse fundamental para a democracia” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman comentou na TV 247 a resposta do ex-presidente Lula (PT) às ameaças feitas pelo ex-ministro e general Walter Braga Netto (PL) contra o processo eleitoral e democrático do Brasil.

Para Altman, foi uma “resposta muito contundente e muito adequada, colocando as Forças Armadas em seu devido lugar. Talvez tenha sido a mais contundente de todas as declarações que o ex-presidente Lula deu sobre as Forças Armadas em 20 anos”.

>>> PT apresenta notícia-crime contra Braga Netto por ameaça às eleições

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista vê Lula traçando uma linha no chão, estabelecendo um limite até o qual a caserna pode atuar e interferir. “Ele está demarcando território, ou seja: se as Forças Armadas, antes ou depois das eleições, quiserem exercer tutela sobre o Estado, ele vai reagir, vai recorrer aos poderes da República e vai recorrer à sociedade, à mobilização social para impedir que as Forças Armadas queiram exercer esse papel. É uma declaração muito contundente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Altman criticou, porém, as diretrizes de governo da chapa Lula-Alckmin, que não tratam, segundo ele, em momento algum sobre o papel, função e tratamento que será dado às Forças Armadas caso o petista seja eleito. “As declarações em entrevistas e discursos do ex-presidente Lula estão muito mais contundentes do que o programa que foi desenhado pela coalizão. O programa, as diretrizes programáticas nem sequer tocam no tema militar, como se o tema não fosse fundamental para a democracia do país. No entanto, o presidente Lula, não é a primeira vez, foi muito contundente na sua reação às Forças Armadas. É uma situação curiosa porque normalmente em campanhas eleitorais o programa é mais radical que o candidato”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE