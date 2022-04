"Lula e Alckmin ameaçam mais o imperialismo do que uma esquerda radical", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO diz que todos os setores da esquerda devem apoiar o ex-presidente Lula, mesmo com Alckmin na vice edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil é o país fundamental para o imperialismo e diz que, neste cenário, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser apoiada sem qualquer hesitação. "Lula e Alckmin ameaçam mais o imperialismo do que uma esquerda radical", disse ele. "O que falta é maior audácia na questão das empresas estatais", acrescentou.

Rui também comentou a queda na popularidade do atual presidente chileno, Gabriel Boric, que, segundo uma pesquisa recente, tem menos de 50% de aprovação popular . "Boric não vai cumprir as expectativas e pode desmoralizar a esquerda na América Latina", disse Rui. Na entrevista, ele também falou sobre a questão energética e disse que a campanha contra Belo Monte foi financiada pelo imperialismo.

