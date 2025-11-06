'Nem na ditadura se viu tamanha barbárie como na Chacina do Rio', diz Técio Lins e Silva

247 - O advogado, que comemora 60 anos de carreira e será tema de documentário, Técio Lins e Silva, está indignado com as mais de 121 mortes na chacina policial, do último dia 28, no Rio de Janeiro-RJ, contou ele em entrevista à jornalista Denise Assis, na TV 247.

Sua posição é pela descriminalização das drogas, para acabar com a violência. Nessa entrevista, sobre sua trajetória, ele demonstrou toda a sua indignação com o ocorrido.

"Nem na ditadura se viu tamanha barbárie como essa", reagiu.

Técio Lins não foi Secretário de Estado de Justiça do RJ e fundou a Defensoria Pública do estado. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e presidente do Conselho Federal de Entorpecentes do Ministério da Justiça, quando liderou a luta da política ante drogas. Na ditadura defendeu nomes como Ziraldo, Jaguar, Millôr Fernandes, a cineasta Lucia Murat e muitos outros quadros da militância contra o arbítrio. Agora, aos 60 anos de carreira, desempenha a função de Procurador Geral de Niterói, ganha um instituto com o seu nome e um documentário, previsto para estar pronto em 2026.

