Nicolelis: 'Nvidia representa 16% do PIB americano e bolha da IA está prestes a explodir'

247 - O neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que a concentração de capital em uma única empresa, como a Nvidia que já representa o equivalente a 16% do PIB dos Estados Unidos, é um sinal claro de desequilíbrio econômico e risco sistêmico.

Em entrevista ao programa Giro das Onze, Nicolelis afirma que a “bolha da IA está prestes a explodir”, alertando para uma crise semelhante às grandes que marcaram o capitalismo nas últimas décadas.

Nicolelis afirma que o avanço da IA dentro de um ambiente global tem perdido a capacidade de reagir com racionalidade às transformações estruturais.

Para o cientista, a supervalorização das empresas de alta tecnologia revela não apenas uma distorção no mercado financeiro, mas também a incapacidade das lideranças políticas globais de compreenderem o impacto social, econômico e civilizatório das mudanças tecnológicas em curso. A concentração de poder econômico e, sobretudo, tecnológico nas mãos de poucos conglomerados seria, na avaliação de Nicolelis, um dos maiores riscos à soberania dos Estados e ao futuro do trabalho.

Ele argumenta que o mundo vive uma espécie de “estado de desorientação”, no qual governos e elites preferem discutir temas superficiais ou de curto prazo, enquanto ignoram as transformações profundas que afetam toda a sociedade. A bolha da IA, segundo ele, seria apenas um dos sintomas de um modelo exaurido.