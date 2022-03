Para Mathias Alencastro, articulação Haddad-Boulos amplia horizonte da esquerda para três gerações

Apoie o 247

247 - O cientista político Mathias Alencastro, em entrevista à TV 247, avaliou que o alinhamento do PT com o PSol no estado de São Paulo está entre os fatos mais relevantes da pré-campanha eleitoral e também da própria história recente da esquerda brasileira.

Segundo ele, a aliança “vai muito além da contabilidade eleitoral”, garantindo um projeto progressista para o País de longa duração.

“Até provoco e digo que o Boulos não desistiu, ele apenas postergou. O gesto do Boulos, primeiro, consolida a frente ampla que está sendo construído pelo Haddad em São Paulo, e amarra no nível estadual o projeto nacional de frente ampla com o Lula e o Alckmin. Para a união nacional em torno de Lula-Alckmin ter o volume que ela merece, ela precisava acontecer também em São Paulo. Tem que ser um movimento casado”, disse.

“A união das esquerdas legitima a abertura do Lula com o Alckmin. Vejo a aproximação do Haddad e do Boulos como um movimento paralelo e tão importante quanto a aproximação Lula-Alckmin”, prosseguiu.

“Boulos traz também um componente geracional. Vamos debater Brasil 2023 e Brasil 2030. O Boulos ampliou o horizonte dessa coalizão, pelo simples fato que ele representa a geração abaixo do Haddad -- ele próprio é da geração abaixo do Lula. Temos agora uma amplitude do projeto progressista em termos de geração e escopo que é mais ambicioso e sustentável que talvez os projetos que tenham vindo anteriormente”, completou.

