Pochmann: “Brasil tem uma geração de trabalhadores que pode não se aposentar”

247 - O presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Marcio Pochmann, comentou, em entrevista à TV 247, as perspectivas para o mundo do trabalho diante dos desafios postos pela nova dinâmica da sociedade.

Segundo ele, existe um "novo mundo do trabalho", principalmente no mundo digital. Com a revolução da Internet, ele estimou que cerca de 20 milhões de brasileiros geram sua própria renda apenas por meio das redes sociais monetizadas.

"Abriu uma outra perspectiva. A ideia da previdência é adequada a uma era que, de certa forma, ficou para trás", disse o presidente do IBGE, destacando que esse novo mundo do trabalho pressupõe formas de proteção e segurança social. Assista na TV 247: