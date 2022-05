"PSDB caminha para ser um nanopartido", diz Breno Altman

Jornalista atribuiu a crise do PSDB à ascensão do bolsonarismo e ao seu protagonismo na direita brasileira edit

247 - O jornalista Breno Altman comentou a crise do PSDB, cujo líder, Bruno Araújo, é acusado pelo presidenciável João Doria de desrespeitar o estatuto do partido, que define que o ex-governador deve ser o candidato da sigla.

Segundo Altman, as lideranças do PSDB "batem cabeça" por conta do desespero ocasionado pela ascensão do bolsonarismo na direita nacional.

"É uma situação dramática. O PSDB governou o país por 8 anos, ganhando no primeiro turno com o Fernando Henrique. Por muitos anos, foi o maior partido do país e o líder da oposição nos governos Lula e Dilma. Foi o partido que comandou o golpe de Estado de 2016, e agora caminha para ser um nanopartido. Vai se transformar em um partido nanico nas próximas eleições. Pelo andar da carruagem, o PSDB não vai ter 20 deputados", disse Altman, em entrevista à TV 247.

A crise do PSDB "expressa um deslocamento do comando do bloco conservador que ocorreu a partir de 2018. Em 2018, a extrema direita passou a liderar o bloco conservador, não mais a direita liberal, cuja principal encarnação era o PSDB. A perda da liderança provocou uma crise muito grave, que levou à neutralização de lideranças históricas, à dissensão de Geraldo Alckmin, a esse caminho autofágico que vive o PSDB", completou.

