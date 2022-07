Quem ainda apoia Bolsonaro faz parte de “uma seita macabra, assassina e terrorista”, diz Eduardo Moreira

Apoie o 247

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, classificou o bolsonarismo como “uma seita que quer destruir o resto”, coordenada, claro, por Jair Bolsonaro (PL), “que dá os comandos”.Moreira comentava o assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge José Guaranho durante sua própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu (PR), com temática alusiva ao PT.

Depois deste episódio, afirmou o economista, “quem ainda apoia Bolsonaro faz parte da seita”. “A partir de hoje não tem como. Quem continuar apoiando Bolsonaro tem que botar na cabeça que entrou em uma seita macabra, assassina, terrorista e que não tem limites”.

Ele também falou sobre a declaração de apoio da cantora Anitta ao ex-presidente Lula (PT) contra Bolsonaro e cobrou: “todo mundo tem que se posicionar, e quem não se posicionar agora, nunca mais na vida vai ter um momento tão importante como esse”.

