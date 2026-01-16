'Ratinho Jr. colocou o Paraná à venda; o estado é um balcão de negócios', diz Lenir de Assis

247 - A deputada federal Lenir de Assis (PT-PR) fez duras críticas, em entrevista à TV 247, ao governo de Ratinho Jr. (PSD), em especial às privatizações que avançam no estado.

"O Ratinho Jr. vende tudo, o Paraná é hoje um estado privatizante, como é o caso da Sanepar, da Copel, e agora a tentativa da Celepar, que está suspensa graças a uma iniciativa do PT", disse a deputada, que substituiu a atual ministra Gleisi Hoffmann, anteriormente deputada no estado.

Ela criticou o desmonte do setor público voltado ao povo do estado e denunciou que os recursos gerados pelas privatizações constituem uma forma fraudulenta de gestão. Ainda conforme revelou a deputada, Ratinho Jr. é alvo de suspeitas por financiamento ilegal de campanha, relacionado às privatizações. "O estado do Paraná virou um balcão de negócios", frisou.

"É muito fácil governar só gerando caixa e não investindo. É o governo Lula que vem fazendo os investimentos no estado", afirmou, ao informar que "recursos da Sanepar foram utilizados pela campanha de Ratinho Jr, o que é uma pena".

As denúncias envolvem a Sanepar e um suposto esquema de caixa dois eleitoral para a reeleição do governador, em 2022. O MPF-PR investiga a possível existência de um esquema de desvio de recursos públicos para financiar campanhas eleitorais em 2022. De acordo com as denúncias, o montante investigado pode ultrapassar R$ 4 milhões.

Na entrevista, a deputada denunciou ainda que o processo de privatização e militarização avança no estado, induzindo a um clima de ódio. "Essas escolas têm um custo muito maior que as escolas formais", acrescentou.