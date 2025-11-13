“A Justiça Climática precisa ter rosto de mulher", defende Lenir de Assis na COP

247 - A deputada federal Lenir de Assis (PT-PR) participou, nesta quarta-feira (13), do evento “Clima, Mulher e Poder”, realizado durante a COP30, em Belém (PA). O encontro reuniu lideranças políticas, pesquisadoras e ativistas para discutir a urgência de incorporar a perspectiva de gênero nas políticas de enfrentamento à crise climática.

“A Justiça Climática precisa ter rosto de mulher. São as mulheres que lideram as soluções locais e cuidam do território. Também são as que mais sofrem com eventos climáticos extremos e as que menos têm voz nas decisões políticas. Nós vamos mudar isso”, afirmou Lenir de Assis.

O painel contou com a participação da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, da ministra Cármen Lúcia, da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, da primeira-dama Janja Lula da Silva, entre outras. Além de representantes de movimentos socioambientais e organizações feministas da América Latina.

O debate destacou a importância de integrar a perspectiva de gênero nas políticas climáticas, com foco no reconhecimento do papel das mulheres nas soluções locais, como na agroecologia, na gestão da água e em práticas comunitárias sustentáveis, na inclusão de metas e indicadores de equidade de gênero nos compromissos climáticos, na garantia de financiamento específico para iniciativas lideradas por mulheres e comunidades vulneráveis, e no fortalecimento da participação feminina nos espaços decisórios sobre clima e prevenção de desastres.

A deputada Lenir de Assis acompanhou os debates e se reuniu com diversas lideranças presentes, reafirmando seu compromisso com a Justiça Climática e a equidade de gênero. "Estamos há anos na luta pelas causas ambientais e pela justiça climática.

Quando vereadora em Londrina, foram aprovadas leis de minha autoria que mostram ser possível agir localmente pra enfrentar a crise climática: a Lei das Soluções Baseadas na Natureza e a Lei da Compostagem.

Trazemos esta experiência para a COP 30 e somamos com todos e todas que sabem da urgência de ações para o enfrentamento da crise climática."