Requião Filho: "Vamos com tudo para desmascarar Moro, que renegou o Paraná”

247 - O deputado estadual Requião Filho (PDT), pré-candidato ao governo do Paraná nas eleições de 2026, afirmou que pretende travar um confronto político direto com o senador Sérgio Moro (PL), seu principal adversário na disputa estadual. Em entrevista concedida à jornalista Denise Assis, da TV 247, o parlamentar sustentou que o ex-juiz da Operação Lava Jato construiu sua trajetória política a partir de um projeto pessoal de poder e acusou o senador de ter abandonado o estado ao tentar consolidar sua carreira política em São Paulo.

Ao comentar os cenários eleitorais para o governo paranaense, Requião Filho avaliou que a memória da Lava Jato ainda mantém influência sobre parte do eleitorado, especialmente em Curitiba. Segundo ele, a operação ganhou apoio popular ao revelar esquemas de corrupção, mas perdeu legitimidade quando passou a agir, em sua avaliação, de forma politicamente direcionada.

“A Lava Jato ajuda o Sérgio Moro porque existe essa lembrança do combate à corrupção. Mas ela também revelou quem ele realmente é e quais eram seus objetivos: chegar ao poder.”

O pré-candidato afirmou que a imagem construída por Moro ao longo dos anos estaria sendo gradualmente desgastada pela exposição de suas escolhas políticas e alianças.

Críticas à aproximação com o bolsonarismo

Um dos pontos mais duros da entrevista ocorreu quando Requião Filho comentou o lançamento da pré-candidatura de Moro ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Para o pedetista, a aproximação evidencia uma contradição entre o discurso anticorrupção do ex-juiz e suas alianças políticas atuais.

“Sergio Moro não é anticorrupção. Ele é anti-Lula. Se fosse realmente contra a corrupção, não estaria ao lado de figuras envolvidas em tantos escândalos.”

O deputado também retomou uma crítica que tem repetido em suas aparições públicas, afirmando que Moro tentou construir sua carreira política em São Paulo e só retornou ao Paraná após dificuldades eleitorais.

“O casal Moro renegou o Paraná e voltou para cá como segunda opção.”

As críticas ao senador têm sido uma das marcas da pré-campanha pedetista. Em eventos recentes, Requião Filho também vem sustentando que Moro carece de propostas concretas para o estado e aposta excessivamente na polarização política.

Apoio de Lula e de Roberto Requião

Questionado sobre os apoios que recebe, Requião Filho destacou a importância da aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, sobretudo, com seu pai, o ex-governador Roberto Requião.

“O apoio do meu pai é o mais importante de todos. Muito me honra ver que Roberto Requião acredita no meu trabalho.”

Ele reconheceu que figuras políticas de grande projeção trazem vantagens eleitorais, mas também geram rejeições. Por isso, afirmou que pretende centrar a campanha em propostas concretas para o Paraná.

Defesa do fim da escala 6x1

Outro tema abordado foi a aprovação, na Câmara dos Deputados, da proposta relacionada à revisão da escala de trabalho 6x1. Requião Filho declarou apoio ao modelo 5x2, mas defendeu uma implementação gradual, negociada com trabalhadores e empresários.

“O fim da 6x1 é necessário, mas precisa haver uma transição. Não acredito que imposições goela abaixo sejam a melhor solução.”

Segundo ele, o governo federal poderia criar mecanismos de incentivo fiscal e linhas de crédito para facilitar a adaptação das empresas ao novo modelo.

Na avaliação do parlamentar, parte da resistência empresarial no Paraná decorre mais de disputas políticas do que de impactos econômicos reais.

Transparência e combate à corrupção

Apesar das frequentes comparações com Sergio Moro no tema da corrupção, Requião Filho afirmou que considera a defesa da transparência uma obrigação básica de qualquer agente público.

“Quem mete a mão em dinheiro público é vagabundo e tem que ir para a cadeia. Não importa partido, amizade ou filiação.”

O deputado destacou projetos de sua autoria voltados à fiscalização dos gastos públicos, à divulgação de benefícios fiscais concedidos pelo Estado e ao fortalecimento dos mecanismos de transparência.

Segundo ele, muitas dessas propostas permanecem paradas na Assembleia Legislativa por atingirem interesses políticos e econômicos ligados ao atual grupo que governa o Paraná.

Defesa de Renato Freitas

Durante a entrevista, o pré-candidato também criticou as tentativas de cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas (PT).

Para Requião Filho, os processos têm motivação eleitoral e servem como instrumento de promoção política para setores da extrema direita.

“É uma cassação frágil, fraca e com interesse eleitoreiro absurdo.”

Tecnologia, inteligência artificial e campanha de rua

Requião Filho afirmou que pretende utilizar ferramentas de inteligência artificial durante a campanha, mas garantiu que qualquer conteúdo produzido com a tecnologia será identificado de forma transparente.

“A inteligência artificial será usada com muita clareza. Não será utilizada para fake news, manipulação de imagens ou deep fakes.”

Ao mesmo tempo, garantiu que a principal estratégia continuará sendo o contato direto com a população.

“Nós não estamos concorrendo ao cargo de miss simpatia. Vai ter debate, vai ter enfrentamento de propostas e vai ter muito diálogo com o povo.”

Segundo ele, a pré-campanha continuará percorrendo cidades do interior e bairros urbanos, ouvindo trabalhadores, agricultores, profissionais da educação, da saúde e da segurança pública antes da formulação definitiva do programa de governo.

Construção de uma frente ampla

Requião Filho afirmou ainda que trabalha para consolidar uma ampla aliança de forças progressistas no Paraná. Entre os partidos citados por ele estão PDT, PT, PV, PSOL, Rede e outras legendas que vêm dialogando em torno de uma candidatura única para enfrentar Sérgio Moro e os grupos alinhados à extrema direita.

De acordo com o deputado, sua campanha pretende concentrar o debate em temas como redução de impostos para pequenas empresas, fortalecimento da agricultura familiar, valorização dos trabalhadores, recuperação da capacidade de investimento do Estado e revisão de privatizações realizadas nos últimos anos.

Ao final da entrevista, demonstrou confiança na possibilidade de crescimento eleitoral ao longo da campanha.

“Vamos conversar com as pessoas usando dados, fatos e propostas. Tenho certeza de que temos o melhor projeto para devolver o Paraná aos paranaenses.”