Se Lula fosse candidato em 2018, teríamos outra expressão do voto evangélico, diz pastor Luis Sabanay

Apoie o 247

ICL

247 - O pastor Luis Sabanay, em entrevista à TV 247, comentou sobre o voto evangélico nas eleições de 2018, destacando que Jair Bolsonaro (PL) teve metade dos votos do setor. No entanto, ele destacou que isso só ocorreu porque o ex-presidente Lula (PT) “foi impedido de ser candidato”.

“Na campanha em que Lula foi impedido de ser candidato, em 2018, se o ex-presidente fosse candidato nós teríamos outra expressão do voto evangélico", destacou.

Todavia, o pastor destacou que mesmo nas eleições de 2018, nas quais cerca de metade dos evangélicos votaram em Bolsonaro, o candidato da extrema direita “já não havia monopólio [do voto do setor]”. “A outra metade votou no Haddad ou não votou em ninguém”, ou seja, “metade do público não votou em Bolsonaro”. Por isso ele diz que “não é verdade que o evangélico de periferia vai votar em Bolsonaro em 2022”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campanha do Lula vai focar nas pautas principais

Sabanay ainda destacou que a campanha do ex-presidente Lula (PT) em 2022 vai focar em falar da vida do povo, da economia, da carestia, não da questão religiosa em si. Porém, ele afirmou que “nós, do Partido dos Trabalhadores, nunca nos furtamos a discutir qualquer tema da sociedade, qualquer um”.

“Nós não vamos nos abster de dialogar sobre qualquer um dos temas, mas os temas prioritários não são esses. A estratégia de campanha vai priorizar a política”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pastor afirmou que ele, como evangélico, vai fazer a campanha para combater o ódio da extrema direita, destacando que é um “pecado” promover o “violência contra o semelhante”, entre outros pontos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE