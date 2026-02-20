Soraya Thronicke : “eu recebi convite do PSB e estamos fechando as tratativas”

247 - A senadora Soraya Thronicke afirmou que está em fase final de negociações para definir seu futuro partidário e confirmou que recebeu convite do PSB, indicando que pode deixar o Podemos antes das eleições de outubro. Em entrevista ao programa Bom Dia 247, a parlamentar disse que as tratativas estão avançadas e que a decisão deve ocorrer dentro do prazo da janela partidária.

“Eu recebi convite do PSB e estamos fechando as tratativas”, declarou Soraya, ao comentar o movimento político que pode redesenhar a disputa majoritária em Mato Grosso do Sul.

A declaração ocorre em meio a articulações que envolvem também o PT. Segundo reportagem do Correio do Estado, uma reunião realizada nesta semana teria selado o encaminhamento da filiação da senadora ao PSB e a formação de uma “dobradinha” com o deputado federal Vander Loubet (PT), pré-candidato ao Senado, para a disputa das duas vagas disponíveis no estado.

De acordo com o jornal, Soraya recebeu em sua casa, em Campo Grande, Vander Loubet — que também preside o PT estadual — e o ex-deputado federal Fábio Trad, pré-candidato do partido ao governo do estado. Ainda conforme a publicação, os dois teriam pressionado a senadora a definir se faria parte do projeto eleitoral petista.

No Bom Dia 247, Soraya confirmou que a decisão está sendo analisada dentro de um prazo já estabelecido. “Estamos no momento de articulação. Até 4 de abril estamos analisando a melhor conjuntura”, afirmou.

Ela acrescentou que também foi procurada por outras legendas, como o PDT, mas evitou antecipar a escolha final. “Eu recebi convite do PDT, com muito orgulho, e recebi convite do PSB. Estamos analisando a melhor conjuntura”, disse.

Apesar da possibilidade de troca de partido, Soraya insistiu que todas as conversas estão sendo feitas em diálogo com o Podemos. “Tudo, absolutamente tudo, está sendo conversado com o meu partido, que é o Podemos”, declarou, ressaltando que a sigla lhe concedeu autonomia política no Mato Grosso do Sul.

A senadora afirmou que o objetivo principal é estruturar uma estratégia eleitoral que fortaleça seu grupo no estado e aumente suas chances de reeleição. “É importante destacar, dentro dessa articulação, buscando a reeleição dentro de um cenário mais propício, que tudo está sendo conversado com o meu partido”, afirmou.

Soraya também declarou que, mesmo em caso de mudança, pretende manter vínculos políticos com o grupo que construiu no estado. “Mesmo que eu mude uma estratégia neste momento, o Podemos ficará dentro do grupo. Nosso grupo permanecerá com o Podemos, cuidando do Podemos, como a gente sempre fez”, disse.

Durante a entrevista, a parlamentar relatou ainda que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria reforçado a importância de sua estratégia local. “Eu achei de uma grandeza imensa ele dizer que era para eu cuidar da minha campanha, cuidar da campanha local, me reeleger e eleger as nossas chapas”, afirmou.

Ao justificar seu espaço de diálogo com diferentes partidos, Soraya declarou que tem apoio de eleitores de diversos campos ideológicos e que busca evitar o aprofundamento da polarização. “Eu tenho voto de pessoas de todos os espectros ideológicos. No segundo turno de 2022 eu não me posicionei, respeitei os meus eleitores”, disse.

Ela também afirmou que mantém uma postura técnica em suas posições no Congresso e que isso explica sua relação com o governo federal. “Quando eu discordo, o Palácio do Planalto me respeita, porque eu não discordo por ideologia, eu discordo por questões técnicas”, declarou.

A possível filiação ao PSB, caso se concretize, representará uma mudança importante na trajetória da senadora, eleita em 2018 em meio ao fortalecimento da direita e posteriormente reposicionada no Congresso com maior aproximação ao governo Lula.

Com o prazo da janela partidária se aproximando, Soraya indicou que a decisão deve ser tomada em breve, consolidando um novo arranjo político no estado e ampliando o peso do PSB e do PT na disputa majoritária em Mato Grosso do Sul.