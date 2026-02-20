Soraya Thronicke confirma ida ao PSB e aliança com Vander Loubet

247 - A senadora Soraya Thronicke confirmou nesta sexta-feira (20), em entrevista à TV 247, que está encaminhando sua filiação ao PSB e que pretende disputar a reeleição ao Senado em Mato Grosso do Sul em aliança com o deputado federal Vander Loubet (PT). A movimentação ocorre após articulações intensificadas ao longo da semana e já havia sido revelada pelo jornal Correio do Estado.

A definição foi consolidada após uma reunião na residência da parlamentar, em Campo Grande, com Vander Loubet — que também preside o PT no estado e é pré-candidato ao Senado — e com o ex-deputado federal Fábio Trad, pré-candidato ao governo sul-mato-grossense pela legenda. O encontro teve como objetivo cobrar uma posição clara da senadora sobre sua adesão ao projeto eleitoral petista.

A pressão política se intensificou depois que Soraya participou, em Brasília, de uma reunião com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), para discutir a possível composição ao Senado, mas evitou declarar apoio público à candidatura de Fábio Trad ao governo estadual durante entrevista a uma rádio da capital.

Na ocasião, ao comentar o cenário político local, a senadora mencionou o governador Eduardo Riedel (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), ambos adversários do PT na disputa, sem indicar rompimento com os grupos ligados à direita.

Após a repercussão, Vander Loubet afirmou que a iniciativa da articulação partiu da própria parlamentar. "Acredito que ela está avaliando. Cabe somente a ela decidir o caminho que vai seguir", declarou.

O deputado também explicou que a ausência de um compromisso formal justificava a cautela pública de Soraya. "Como ela ainda não firmou um compromisso conosco, é natural que, no momento, ela não queira fechar nenhuma porta", disse.

Vander reforçou ainda as condições para a consolidação da aliança. "Da nossa parte, o que conversamos com a Gleisi é que a parceria passa pela condição de apoiar a reeleição do presidente Lula e a eleição do Fábio Trad, condição que estamos colocando para todos que quiserem integrar a frente ampla que estamos montando", afirmou.

Aval nacional e reunião com Lula

A filiação ao PSB já vinha sendo negociada com a direção nacional da sigla e contou com aval do presidente do partido, João Campos, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

A expectativa é de que Soraya, Vander Loubet e Fábio Trad se reúnam nos próximos dias, em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para formalizar a composição da chapa majoritária da esquerda em Mato Grosso do Sul.

Reconfiguração política

A mudança de partido marca uma inflexão na trajetória de Soraya Thronicke. Eleita em 2018 pelo então PSL, durante a ascensão do bolsonarismo, ela utilizou como slogan a expressão “a senadora do Bolsonaro”. Posteriormente, rompeu com Jair Bolsonaro (PL) e, em 2022, chegou a disputar a Presidência da República contra o antigo aliado.

Desde 2024, a senadora passou a integrar a base de apoio ao governo Lula no Congresso Nacional e consolidou aproximação com o campo político à esquerda, agora formalizada com a decisão de ingressar no PSB e compor aliança com o PT em Mato Grosso do Sul.