Paes afirma que Lula apoiou acordo com Washington Reis

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), declarou nesta quinta-feira (19) que o presidente Lula (PT) deu aval total à aliança política firmada com Washington Reis, dirigente do MDB no estado. O acordo inclui a indicação da advogada Jane Reis, irmã do emedebista, como candidata a vice-governadora em sua chapa para a disputa do governo do Rio de Janeiro nas eleições de outubro.

Durante uma cerimônia do MDB-RJ que oficializou o nome de Jane Reis como vice, Paes relatou que comunicou pessoalmente Lula sobre o entendimento firmado com o MDB fluminense no último domingo (15), quando esteve ao lado do presidente em uma agenda pública na zona oeste do Rio. A conversa, segundo ele, ocorreu durante a inauguração do hospital de Jacarepaguá.

"O presidente Lula foi comunicado por mim no último domingo, quando estive inaugurando o hospital de Jacarepaguá com ele. Comuniquei que tinha feito uma aliança com o ex-prefeito Washington Reis, quem ele respeita imensamente, tem uma relação de muito carinho. Informei que a Jane seria a minha vice, e o presidente Lula apoiou integralmente essa aliança", afirmou Paes.

A declaração reforça a tentativa do prefeito de demonstrar alinhamento direto com o Palácio do Planalto e de consolidar a base política em torno de sua pré-candidatura ao governo estadual. Ao citar o respeito de Lula por Washington Reis, Paes buscou evidenciar que a composição com o MDB não apenas foi informada previamente ao presidente, como também recebeu apoio explícito.

O anúncio da escolha de Jane Reis ocorreu logo após a cerimônia que marcou a recondução de Washington Reis ao comando do MDB no Rio de Janeiro. O evento teve peso político significativo dentro do partido, já que simbolizou a reorganização interna da legenda no estado e o fechamento formal de uma aliança estratégica com Eduardo Paes.

Com a confirmação de Jane como vice, o MDB-RJ sela oficialmente seu apoio ao projeto eleitoral do prefeito, ampliando a articulação de Paes para formar um palanque robusto para outubro. A movimentação também indica que Washington Reis terá papel central na campanha, não apenas como dirigente partidário, mas como um dos principais fiadores da aliança no campo político fluminense.

A aliança com o MDB representa um passo importante para Eduardo Paes no tabuleiro eleitoral do Rio de Janeiro, ao agregar um partido tradicional e com forte capilaridade municipal à sua estrutura de pré-campanha, além de aproximar ainda mais sua candidatura do núcleo político ligado ao presidente Lula.