Bolsonaro recebe dirigentes do PL na Papudinha e ouve relatos sobre eleições de 2026

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (18) a visita de dirigentes do Partido Liberal (PL) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre prisão por tentativa de golpe de Estado. A movimentação de parlamentares e aliados ocorreu em meio às articulações políticas para as eleições de 2026.

A primeira visita registrada foi a de Bruno Bonetti, presidente do PL no Rio de Janeiro. Bonetti é suplente do senador Romário (PL-RJ) e esteve com Bolsonaro antes da chegada de outros integrantes do partido.

Na sequência, Bolsonaro recebeu o senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do PL no Senado. Segundo Portinho, a conversa incluiu temas relacionados ao cenário eleitoral deste ano, reforçando que Bolsonaro segue sendo tratado como referência interna pela legenda mesmo após sua prisão.

Após deixar o presídio, Portinho falou com jornalistas e relatou ter percebido sinais de fragilidade no ex-presidente. De acordo com o senador, Bolsonaro apresentou “falas desconexas” durante o encontro e teria “cambaleado” ao caminhar.

Portinho também associou o comportamento observado ao uso de medicamentos. Para o parlamentar, os efeitos poderiam estar ligados aos remédios que Bolsonaro estaria tomando enquanto permanece detido.