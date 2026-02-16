Moraes autoriza Derrite a visitar Bolsonaro preso na Papuda no dia 25

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (16) o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) a visitar Jair Bolsonaro, que está preso na unidade conhecida como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A visita está marcada para quarta-feira (25), no horário entre 8h e 10h, conforme solicitado pelo parlamentar.

A decisão assinada por Moraes é objetiva e não apresenta fundamentação detalhada. O despacho apenas autoriza o acesso do deputado ao local e determina o cumprimento do dia e horário indicados.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, após condenação por tentativa de golpe de Estado.