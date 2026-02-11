Haddad e Marina lideram disputa ao Senado em SP, aponta Paraná Pesquisas

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece na liderança da corrida ao Senado por São Paulo em dois cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e o deputado federal Guilherme Derrite (PP) também figuram entre os primeiros colocados na disputa.

No primeiro cenário apresentado pelo instituto, Haddad soma 36,5% das intenções de voto. Marina Silva aparece em seguida, com 31,3%, enquanto Guilherme Derrite registra 29,9%.

Na sequência, o vice-prefeito da capital paulista, Coronel Mello Araújo (PL), tem 20,3%. O deputado federal Ricardo Salles (Novo) marca 11,5%. Também deputado federal, Paulinho da Força (Solidariedade) alcança 9,2%, e Baleia Rossi (MDB) soma 7,2%. O ex-deputado federal Robson Tuma (Republicanos) registra 5,8%.

No segundo cenário estimulado, Fernando Haddad mantém a dianteira, com 36,1% das intenções de voto. Marina Silva aparece com 31,5%, e Guilherme Derrite registra 27,2%.

Nesse recorte, o deputado federal Mario Frias (PL) surge com 16,1%. Ricardo Salles alcança 12%, enquanto Paulinho da Força tem 9,6%. O deputado estadual Gil Diniz (PL) registra 8%. Baleia Rossi soma 7,8% e Robson Tuma aparece com 6,3%.

De acordo com o Paraná Pesquisas, foram entrevistados 1.580 eleitores entre os dias 6 e 10 de fevereiro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04650/2026.