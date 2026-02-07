Tabata Amaral quer Tebet e Marina no PSB e sugere Alckmin fora da disputa em São Paulo

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) passou a defender abertamente que ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) migrem para a legenda socialista.

Enquanto isso, lideranças petistas articulam a formação de uma ampla chapa aliada ao partido e ao presidente Lula para as eleições em São Paulo. Conforme se discute entre os líderes do PT, os quadros em consideração são Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, do MDB; Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, de saída da Rede Sustentabilidade; e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, do PT. O objetivo do PT é conquistar tanto o governo estadual quanto ampliar sua base de assentos no Senado.

"Em relação à ministra Simone Tebet e à ministra Marina Silva, enquanto uma das lideranças do PSB, eu tive o prazer de fazer esse convite para as duas, para que viessem ao PSB, para que nos ajudassem a fazer esse bom combate", disse Tabata, em entrevista à CNN Brasil, na sexta-feira (6), ao comentar o cenário eleitoral no estado.

Nesse contexto, a parlamentar também sugeriu na entrevista que o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), poderia, em sua visão, ficar de fora da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Ela teceu elogios à atuação de Alckmin no governo Lula e disse que sua posição sobre o pleito reflete uma orientação do partido. "É a posição que é melhor para o nosso Brasil", disse Tabata.