Tarcísio ficará de fora da próxima rodada da pesquisa Genial/Quaest

247 - Uma nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição presidencial de outubro será divulgada no dia 11 de fevereiro, desta vez sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como candidato ao Palácio do Planalto, mostrou na quinta-feira (5) o registro do levantamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de acordo com a agência Reuters.

O governador tem insistido nas últimas semanas que seu projeto é buscar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, afastando a possibilidade de enfrentar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela cadeira presidencial.

Tarcísio tornou-se mais vocal em relação a não disputar a presidência após o ex-presidente Jair Bolsonaro indicar o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu candidato ao Planalto. Desde então, o governador foi pressionado a indicar que não concorreria à presidência e a apoiar Flávio.

Na última semana, após visitar Bolsonaro no complexo da Papudinha, onde o ex-presidente está preso cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, Tarcísio voltou a dizer que irá disputar a reeleição em São Paulo, e disse que "sem dúvida" apoiará Flávio ao Planalto.

De acordo com as mais recentes pesquisas de opinião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera os cenários de primeiro e segundo turno.