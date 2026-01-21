Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos, aponta pesquisa AtlasIntel

247 - A última pesquisa eleitoral AtlasIntel/Bloomberg sobre a disputa presidencial de 2026 aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos avaliados. O levantamento mostra que o petista mantém vantagem confortável diante dos principais nomes da oposição, com desempenho estável e índices próximos a 49% das intenções de voto nas simulações de segundo turno.

Nas disputas diretas, Lula aparece quatro pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), com placar de 49% a 45% em todos esses confrontos.

Cenários de primeiro turno

No cenário mais amplo de primeiro turno, Lula registra 48,4% das intenções de voto, abrindo cerca de 20 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, que soma 28%. Tarcísio de Freitas aparece com 11%, enquanto Ronaldo Caiado (União) e Renan Santos (Missão) marcam 2,9% cada. Romeu Zema (Novo) e Ratinho Jr. (PSD) têm 1,7%, e Aldo Rebelo (DC), 1%. Brancos e nulos chegam a 2,1%, e os indecisos, a 0,3%.

Em uma simulação sem Tarcísio, Lula sobe para 48,8%, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 35%. Nesse recorte, Caiado tem 4,3%, Renan Santos, 3,4%, Zema e Ratinho Jr., 2,8% cada, e Aldo Rebelo, 1%. Brancos e nulos somam 1,5%, e os indecisos, 0,4%. Em relação a levantamentos anteriores, Lula avançou 1,5 ponto entre novembro e janeiro, enquanto Flávio cresceu quase 12 pontos no período.

Quando Tarcísio de Freitas substitui Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 48,5% e o governador paulista com 28,4%. Caiado chega a 5%, Ratinho Jr. e Zema ficam com 3,9% cada, Renan Santos marca 3,2% e Aldo Rebelo, 1,1%. Brancos e nulos totalizam 5%, e os indecisos, 1,1%.

Outro cenário testa Michelle Bolsonaro como principal adversária de Lula, retirando também os governadores de Minas Gerais e do Paraná e incluindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Nessa simulação, Lula tem 48,2%, Michelle alcança 30,9% e Ronaldo Caiado chega a 11,3%. Renan Santos soma 3,9%, Eduardo Leite, 1,7%, e Aldo Rebelo, 0,7%. Brancos e nulos ficam em 2,8%, e indecisos, em 0,5%.

No último cenário de primeiro turno, sem Lula enfrentar diretamente nomes do bolsonarismo, o presidente marca 48,8%. Caiado aparece com 15,2%, Zema com 11,4%, Ratinho Jr. com 9,4%, Renan Santos com 3,9% e Aldo Rebelo com 1%. Brancos e nulos sobem para 8,1%, e indecisos, para 2,2%.

Simulações de segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula mantém vantagem que varia de quatro a 25 pontos percentuais sobre os adversários testados. A Atlas também simulou um novo confronto entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 46% contra 49% do atual presidente. Bolsonaro, no entanto, está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e por condenação no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o levantamento, Lula alcança 49% dos votos totais contra praticamente todos os adversários elegíveis. Contra Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o resultado se repete: 49% para Lula e 45% para cada um dos opositores. Em relação ao mês anterior, a diferença para Tarcísio permanece estável, enquanto Flávio reduziu a desvantagem de 12 para quatro pontos.

Contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou Ratinho Jr., o presidente amplia a vantagem para dez pontos, com placar de 49% a 39%. A maior diferença aparece no confronto com Eduardo Leite, em que Lula marca 48% contra 23%.

Haddad como alternativa

A pesquisa também avaliou cenários em que o governo não teria Lula como candidato, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Em ambos os casos, Haddad lidera, embora com margem menor. No primeiro cenário, ele aparece com 41,5%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35,4%. Caiado marca 5,2%, Renan Santos 3,4%, Zema 3,3%, Eduardo Leite 2,6% e Aldo Rebelo 1,1%. Brancos e nulos somam 6,3%, e indecisos, 1,1%.

No segundo cenário, Haddad registra 42%, enquanto Tarcísio de Freitas alcança 28,9%. Caiado tem 5%, Ratinho Jr. 4,9%, Zema 3,8%, Renan Santos 3,6% e Aldo Rebelo 0,7%. Brancos e nulos chegam a 9,5%, e indecisos, a 1,6%.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.418 eleitores entre os dias 15 e 20 de janeiro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-02804/2026.