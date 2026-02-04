Paulo Fiorilo diz que PT tem chances de vitória em SP e defende Haddad como nome para disputa estadual

247 - Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, o deputado estadual Paulo Fiorillo (PT-SP) avaliou o cenário das eleições em São Paulo e defendeu que o campo progressista intensifique o debate público sobre a situação do estado.

Fiorillo demonstrou confiança no desempenho do PT na eleição estadual. “Eu tenho a impressão que essa é uma eleição em que o PT tem muita chance de sair vitorioso”, afirmou.

Segundo ele, o cenário apontado por pesquisas ainda não reflete o nível real de engajamento da população com o processo eleitoral. “Hoje a gente fala das pesquisas, mas nós estamos falando de pesquisas há duzentos e quarenta dias das eleições. Quem está plugado em eleições somos nós, políticos, jornalistas, analistas, mas não o povo”, avalia.

O deputado indicou o ex-prefeito e ministro Fernando Haddad como principal nome do partido para a disputa em São Paulo. “Eu acho que a opção Haddad é a primeira opção”, disse. Ele acrescentou que a viabilização da candidatura passa pelo diálogo interno. “Ela se viabiliza a partir do diálogo que o Lula tem feito com o ministro”, afirmou.

Para Fiorillo, o partido precisa apresentar um contraponto à gestão estadual. “A nossa tarefa é mostrar o que tem sido o governo do Tarcísio”, declarou, defendendo que o debate eleitoral inclua temas como políticas públicas e investimentos.

“O governo federal tem muitas coisas para apresentar, para entregar”, disse, ao comparar obras e investimentos federais com a atuação do governo paulista nos municípios.

Fiorillo alertou para o impacto da desinformação e defendeu maior rapidez da Justiça Eleitoral. “Nós precisamos cobrar da justiça agilidade”, afirmou. Ele destacou que a demora na punição pode afetar o resultado das disputas. “Quando uma mentira é divulgada, quando você não tem a punição rápida, ela passa a ser uma verdade”, disse.

O deputado também mencionou o uso de tecnologia nas campanhas. “A gente tem a inteligência artificial e a temos visto como ela pode ser utilizada para o bem e para o mal”, declarou.

Fiorillo afirmou que o partido trabalha para montar bancadas fortes. “Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos construindo uma chapa, tanto de deputados estaduais como de deputados federais, competitiva”, disse ele, reforçando que a disputa eleitoral em São Paulo exigirá mobilização política e debate público amplo sobre os rumos do estado e do país.