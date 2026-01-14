Representação ao MP pede investigação sobre conteúdos do governo de SP nas redes

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) sugeriu ao Ministério Público (MP-SP) a quebra de sigilo bancário e fiscal para verificar se houve movimentação financeira entre empresas de comunicação e influenciadores digitais.

De acordo com o parlamentar, é necessário investigar possíveis pagamentos a influenciadores digitais para, supostamente, promover o governo do estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O parlamentar questiona um possível ato de improbidade administrativa na veiculação de conteúdos institucionais em perfis de grande visibilidade nas redes sociais. A representação pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas, agências de comunicação e influenciadores para identificar se houve movimentação financeira entre os envolvidos.

“É no mínimo estranho que perfis de entretenimento, que usualmente não tratam de política, tenham replicado conteúdos enaltecendo ações do governo estadual, no mesmo período e com narrativa semelhante, sem que tenham sido remunerados por isso. Se estes conteúdos foram pagos, ainda que por meio de terceiros, é recurso público e, portanto, uma ilegalidade”, afirma o deputado Fiorilo.