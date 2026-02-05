Nunes diz que MDB não deverá apoiar chapa do PT em 2026

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que não acredita em uma aliança entre o MDB e o PT para a formação de uma chapa presidencial nas eleições de 2026. Segundo ele, o partido dificilmente apoiaria uma composição nacional ao lado da legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em mensagem à coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, Nunes sustenta que o cenário interno no MDB é desfavorável a qualquer acordo eleitoral com o PT.

Declaração de Nunes expõe resistência interna no MDB

O prefeito afirmou que não vê apoio suficiente no partido para um entendimento com os petistas na disputa presidencial de 2026. “Não vejo a maioria do partido concordar com isso. Muito pelo contrário”, disse Ricardo Nunes.

Ala do PT defende vice do MDB, mas nomes enfrentam rejeição

Apesar da avaliação do prefeito, setores do PT defendem uma aliança com o MDB para 2026. Nesse cenário, o partido poderia indicar um nome para disputar a vice-presidência ao lado do presidente Lula. Entre os nomes citados como possíveis opções estão os ex-presidentes do Senado Renan Calheiros (AL), Jader Barbalho (PA) e Eunício Oliveira (CE), além dos senadores Eduardo Braga (AM) e Simone Tebet (MS).

Nunes critica Lula e diz que eleição de 2024 teve custo político

Ricardo Nunes também atribuiu parte da resistência do MDB ao PT ao que considera um desgaste provocado pela atuação de Lula na eleição municipal de 2024. “Lula foi desrespeitoso conosco na eleição de 2024, poderia ter respeitado, mas optou por jogar todas as cartas contra a candidatura do MDB, perdeu, e além de perder a eleição isso tem um preço”, afirmou.

MDB ironiza hipótese e diretórios estaduais se dividem

Segundo a reportagem, integrantes da cúpula do MDB ouvidos sob reserva também descartaram a possibilidade de uma aliança presidencial com o PT e ironizaram a hipótese de o partido indicar um vice para uma chapa petista.

“Estamos pensando em indicar o golpista do Michel Temer”, disse um integrante da direção partidária. Temer foi vice-presidente no governo Dilma Rousseff e é visto por setores do PT como um traidor após apoiar o impeachment da ex-presidente.

De acordo com um levantamento interno do MDB citado na reportagem, dos 26 diretórios estaduais do partido, 16 se posicionam contra uma aliança com o PT, enquanto 10 seriam favoráveis.

MDB avalia aproximação com PSD para a disputa presidencial

Lideranças do MDB também discutem a possibilidade de apoiar uma candidatura presidencial do PSD em 2026. O partido é presidido por Gilberto Kassab e tem três governadores apontados como pré-candidatos ao Palácio do Planalto: Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO) e Ratinho Jr. (PR).

A reportagem informa que Kassab e o presidente do MDB, Baleia Rossi, já mantêm conversas reservadas sobre a possibilidade de composição, mas ainda não há definição sobre qualquer acordo formal.