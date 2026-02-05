"Não está ganho, mas vou ganhar", diz Lula sobre eleições

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em conversa com deputados aliados, que a disputa presidencial de outubro ainda está em aberto, mas demonstrou confiança no resultado. Em jantar realizado na noite de quarta-feira (4), na Granja do Torto, Lula disse aos parlamentares que “não ganhou ainda, mas vai ganhar”, ao tratar do cenário eleitoral e dos possíveis adversários. As informações são da CNN Brasil.

O presidente mencionou nominalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como um dos nomes que poderiam surgir na corrida presidencial, apesar de o governador afirmar publicamente que pretende disputar a reeleição no estado e descartar candidatura ao Planalto.

Ainda de acordo com os relatos, Lula citou também outros governadores como potenciais concorrentes: Ratinho Júnior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ronaldo Caiado (Goiás). O presidente teria indicado que pretende comparar os resultados de seus governos com as gestões estaduais desses nomes, sinalizando que o embate eleitoral deverá passar pela avaliação de políticas públicas e desempenho administrativo.

Chamou a atenção de lideranças presentes o fato de Lula não mencionar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar a oposição. Parlamentares do Centrão destacaram que Flávio vem crescendo nas pesquisas de intenção de voto e ganhando espaço no debate nacional.

Levantamento do instituto Meio/Ideia, divulgado em 4 de fevereiro de 2026, aponta empate técnico em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 45,8% das intenções de voto, enquanto o senador soma 41,1%, dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas indica cenário semelhante, com 44,8% para Lula e 42,2% para Flávio.

Além do tema eleitoral, o jantar teve forte conteúdo político-institucional. Lula fez acenos à Câmara dos Deputados e elogiou a condução do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O gesto ocorre em um momento em que o governo busca maior estabilidade na relação com o Congresso, ao mesmo tempo em que começa a estruturar sua estratégia eleitoral e fortalecer alianças regionais.

O presidente também sinalizou que pretende intensificar o diálogo com o Senado. Segundo relatos, Lula já manifestou a intenção de se reunir, após o Carnaval, com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com líderes partidários, ampliando a articulação política entre os Poderes.

Nos bastidores, a avaliação predominante é que o encontro na Granja do Torto foi além de uma confraternização. Para aliados, o jantar marca o início de uma fase em que Lula deve tratar o debate eleitoral de forma mais explícita, antecipando comparações com adversários e delineando estratégias que tendem a ganhar espaço em seus discursos nos próximos meses.