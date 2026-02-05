Lula acena ao Congresso em jantar “de agradecimento” e pede “diálogo” entre Poderes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu, na noite de terça-feira (4), um jantar de confraternização com líderes da Câmara dos Deputados e com o presidente da Casa, Hugo Motta, na Granja do Torto, em Brasília. O encontro teve como objetivo reconhecer o apoio do Legislativo a pautas estratégicas do governo federal e reforçar a importância do diálogo entre os Poderes.

Lula explicou que o jantar teve caráter de agradecimento pelo empenho dos parlamentares na aprovação de propostas consideradas fundamentais para o país, como a reforma tributária e a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até cinco mil reais por mês.

“Ofereci um jantar de confraternização aos líderes da Câmara e ao presidente Hugo Motta, ontem à noite (4), na Granja do Torto. Na verdade, um jantar de agradecimento aos parlamentares por todo apoio e, mais do que isso, pelo empenho de cada um na aprovação de projetos tão importantes para o Brasil e os brasileiros, como o da reforma tributária e da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais”, escreveu o presidente.

Na mesma publicação, Lula destacou o clima do encontro e a disposição para ampliar o diálogo com o Congresso Nacional. “Foi uma noite muito agradável de conversas e histórias. Espero receber os senadores em breve”, afirmou.

O presidente também aproveitou a manifestação pública para defender uma prática política baseada no respeito institucional e na construção de consensos, em contraposição a estratégias de confronto. “Enquanto muitos apostam em discursos de ódio e desinformação, acredito que a política precisa ser feita com diálogo e respeito entre as pessoas e os Poderes”, declarou.

Ao concluir a mensagem, Lula relacionou a convivência democrática à possibilidade de avanços sociais e econômicos no país. “Assim, fortalecemos nossa democracia e, juntos, unimos forças para a construção de um país mais justo e próspero”, escreveu o presidente.