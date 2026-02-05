Lula marca reunião com Motta para discutir fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou uma reunião para a próxima semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o objetivo de alinhar a tramitação de uma proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O encontro deve contar também com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que participaram de um jantar com o presidente na quarta-feira (4), quando o tema foi debatido. As informações são da CNN Brasil.

Lula ressaltou na conversa que considera ideal a adoção de uma escala máxima de trabalho de 5x2. A proposta original em discussão no Congresso previa um regime ainda mais flexível, de quatro dias de trabalho por três de descanso.

Além da mudança na escala semanal, a iniciativa em debate envolve a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com a possibilidade de diminuição gradual para até 36 horas. O setor produtivo, no entanto, tem manifestado resistência à proposta, argumentando que a alteração pode elevar custos e afetar a competitividade.

De acordo com a apuração, Hugo Motta demonstrou simpatia pela ideia e avaliou que há ambiente político para a aprovação da medida ainda no primeiro semestre deste ano, antes do início mais intenso do calendário eleitoral. A intenção do presidente da Câmara é iniciar a tramitação do projeto na última semana deste mês. Para minimizar resistências, sobretudo entre parlamentares da direita, a relatoria deve ficar com um deputado de perfil centrista.

O Palácio do Planalto vê o fim da escala 6x1 como uma das principais bandeiras do presidente Lula no debate eleitoral, ao lado da ampliação de direitos para entregadores e motoristas de aplicativos. A estratégia faz parte de um esforço mais amplo do governo para retomar diálogo com a classe trabalhadora, especialmente a parcela informal, que apresentou maior distanciamento da esquerda em disputas recentes.

Nesse contexto, o presidente determinou a criação de um núcleo específico no Palácio do Planalto voltado ao diálogo com trabalhadores informais. A iniciativa busca construir pontes com esse segmento e fortalecer a agenda social do governo, tendo a reorganização das relações de trabalho como um de seus eixos centrais.