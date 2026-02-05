Lula faz elogios a Hugo Motta em sinal de aproximação com o centrão

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu um jantar com líderes da Câmara dos Deputados, em Brasília, marcado por elogios enfáticos ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e por sinais políticos interpretados por parlamentares como um movimento inicial de pré-campanha. O encontro ocorreu na noite de quarta-feira (4), na Residência Oficial da Granja do Torto, e reuniu integrantes da base aliada e do Centrão em um ambiente de confraternização.

A informação foi revelada pela CNN Brasil, que ouviu líderes presentes ao evento. Segundo os relatos, deputados ficaram surpresos com o tom da defesa feita por Lula a Hugo Motta. Em sua fala, o presidente da República destacou reiteradas vezes que o comandante da Câmara poderia contar com ele “sempre”, em uma demonstração pública de apoio político.

De acordo com um dos líderes ouvidos, a mensagem transmitida pelo presidente foi clara ao associar os destinos políticos de ambos. A avaliação predominante entre os presentes foi a de que o gesto reforça a tentativa de reaproximação do Palácio do Planalto com partidos estratégicos para a disputa eleitoral de 2026.

Ainda segundo os relatos, Lula mencionou que Hugo Motta teria ido dormir no ano passado “muitas vezes com angústias”, ao enfrentar o que classificou como “um dos piores momentos da Casa”. O presidente também afirmou que, apesar da juventude, o deputado conseguiu conduzir a aprovação de pautas consideradas relevantes “para o país”, citando como exemplos a isenção do Imposto de Renda para parte da população e a reforma tributária.

Na mesma linha, Lula afirmou que o jantar tinha como objetivo agradecer o trabalho desempenhado pelos líderes da Câmara nos últimos três anos, reconhecendo que houve divergências e atritos ao longo do período. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também abordou o esforço conjunto entre o Executivo e o Legislativo, ressaltando a convivência institucional mesmo em meio a diferenças políticas.

Hugo Motta falou de forma breve. Ao agradecer o apoio do presidente, comentou que o calendário legislativo de 2026 deverá ter um primeiro semestre mais curto, em razão do Carnaval, das articulações das janelas partidárias, da Páscoa e da realização da Copa do Mundo. As mensagens foram bem recebidas pelos líderes presentes.

Parlamentares relataram a percepção de um “nítido tom de início de pré-campanha e tentativa de reaproximação” por parte de Lula, especialmente em relação ao Centrão, cujo apoio é considerado estratégico para o pleito de outubro de 2026.

Segundo os participantes, Lula não abordou, no discurso, a lista de pautas prioritárias do governo para 2026. O ambiente foi descrito como informal e descontraído, com os convidados inicialmente reunidos em pequenos grupos antes do jantar.

Lula planeja promover uma confraternização semelhante com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e líderes da Casa após o Carnaval. A avaliação no governo é de que o quórum de senadores em Brasília ainda é baixo e que seria mais produtivo aguardar o retorno de mais parlamentares à capital federal.

No Senado, o presidente da República pretende avançar na aprovação da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e tentar impedir, em sessão conjunta do Congresso conduzida por Alcolumbre, a derrubada do veto ao projeto que reduz penas de condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Além de Lula e Hugo Motta, estiveram presentes a primeira-dama Janja da Silva e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Sidônio Palmeira (Comunicação da Presidência), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais).