Raí surge como opção para vice de Tebet ao governo de São Paulo

247 - O ex-jogador de futebol Raí passou a ser considerado como um possível nome para a vice em uma eventual candidatura de Simone Tebet (MDB) ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. A ideia vem sendo debatida nos bastidores políticos ligados à ministra e a setores do PSB, partido pelo qual Tebet pode vir a disputar o Palácio dos Bandeirantes, segundo Guilherme Amado, do PlatôBR.

De acordo com relatos de pessoas envolvidas nas conversas, tanto Simone Tebet quanto Raí demonstram receptividade à composição. A construção dessa possível chapa, no entanto, ainda depende do andamento das articulações do campo governista no estado de São Paulo, considerado estratégico por concentrar o maior colégio eleitoral do país.

O cenário segue indefinido porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não sinalizou quem será o nome apoiado pelo governo federal na disputa paulista de 2026. A definição é vista como central para a reorganização das forças políticas alinhadas ao Planalto no estado.

Dentro do PT, uma ala do partido defende o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato ao governo paulista. Haddad, porém, tem manifestado resistência à ideia de voltar a concorrer ao cargo. O ministro avalia o risco de uma nova derrota eleitoral para o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), adversário que já enfrentou na eleição de 2022.

Enquanto as definições não avançam, a hipótese de uma chapa encabeçada por Simone Tebet, com Raí como vice, permanece em discussão como uma alternativa dentro do tabuleiro político que começa a ser montado para a disputa estadual de 2026.