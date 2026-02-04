Lula avalia lançar Haddad ao Senado por São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a considerar a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Senado Federal por São Paulo, após mudanças na avaliação política sobre o cenário eleitoral no estado. Até o último fim de semana, a principal defesa do presidente era de que Haddad concorresse ao governo paulista, com o objetivo de levar a disputa ao segundo turno e ampliar a competitividade do campo governista. As informações são da CNN Brasil.

Levantamentos recentes de intenção de voto indicaram potencial eleitoral dos ministros Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Simone Tebet, do Planejamento, o que levou o Planalto a reavaliar as estratégias para 2026.

No entorno presidencial, a leitura é de que Haddad demonstra maior resistência a uma candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, mas não descartaria disputar uma vaga no Senado. Esse fator pesou na mudança de posição de Lula, que passou a admitir o lançamento do ministro da Fazenda para o Legislativo como alternativa mais viável no atual contexto.

Embora o apoio a Simone Tebet tenha ganhado espaço nas discussões internas, Lula ainda não bateu o martelo sobre a definição do nome para a disputa pelo governo paulista. O presidente mantém expectativas em torno de uma possível candidatura de Geraldo Alckmin, apesar de o vice-presidente já ter sinalizado que não pretende entrar na corrida eleitoral estadual.

Alckmin, inclusive, é apontado como um dos principais defensores da filiação de Simone Tebet ao PSB, movimento que poderia reorganizar o tabuleiro político em São Paulo. Caso esse arranjo se confirme, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, formaria uma dobradinha com Haddad na disputa ao Senado Federal.

Nesse mesmo desenho, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, surge como possível candidato a vice-governador ou a deputado federal por São Paulo, ampliando as opções do grupo governista para a composição da chapa e para o fortalecimento da base aliada no estado.