PT e PP ampliam diálogo e avaliam pacto eleitoral para 2026

247 - O PT e o PP intensificaram conversas políticas com vistas às eleições de 2026, em um movimento que pode redesenhar alianças regionais e influenciar o cenário da disputa presidencial. As tratativas envolvem tanto a formação de palanques nos Estados quanto a possibilidade de neutralidade no plano nacional, tema que deve ganhar contornos mais claros apenas em julho, período próximo às convenções partidárias, informa o Valor Econômico.

Embora haja sinais recentes de aproximação entre as duas siglas, as decisões formais ainda dependem de articulações internas e do calendário eleitoral. A expectativa é que os partidos utilizem os próximos meses para avaliar cenários e consolidar estratégias.

Nos bastidores, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), teria se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apresentado a proposta de um “pacto de não agressão” ao longo da campanha eleitoral. A iniciativa indicaria uma tentativa de reduzir tensões e preservar canais de diálogo, mesmo em um contexto de disputas políticas acirradas.

Historicamente, uma ala do PP com forte presença no Nordeste mantém alinhamento com Lula, o que pode facilitar entendimentos em determinados Estados. No entanto, a possível consolidação de uma “superfederação” entre o PP e o União Brasil, ainda sujeita à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pode alterar esse quadro e dificultar a reedição de alianças locais já estabelecidas, como no Ceará.

Caso a federação seja formalizada, os dois partidos passarão a atuar de forma unificada no Congresso Nacional e nas disputas eleitorais, o que exigirá negociações mais complexas para acomodar interesses regionais distintos. O desfecho dessas articulações será determinante para definir o grau de aproximação entre PT e PP no pleito de 2026 e o impacto desse movimento na configuração do cenário político nacional.