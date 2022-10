"Tarcísio mente e representa a continuidade com o porão da ditadura militar", diz Paulo Moreira Leite

"Ao insinuar que sofreu atentado, Tarcísio está politizando crime e criminalizando política, assim como era feito na ditadura militar, origem do bolsonarismo", analisou jornalista edit

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Paulo Moreira Leite criticou a postura do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, por alimentar a narrativa do falso atentado supostamente sofrido por ele e sua equipe durante um evento de campanha em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira (17).

Houve uma troca de tiros próxima ao polo universitário que Tarcísio visitava na capital paulista, mas o alvo não era a campanha do candidato ao governo. Apesar de não ter sido alvejado, o ex-ministro bolsonarista afirmou que foi alvo de um ataque . Sobre isso, Paulo afirmou: "Olha, é a linha de continuidade do bolsonarismo com o porão da ditadura militar, que tinha como uma das especialidades fantasiar alianças, aproximações entre crime comum e os militantes políticos.

"Aí quando ele tenta insinuar isso aqui, que (o suposto atentado) foi uma tentativa de intimidar, ele está politizando o crime e criminalizando a política. É assim que a ditadura fez movimentos autoritários", complementou o jornalista.

"Essa (a ditadura militar) é a origem do bolsonarismo, ao qual Tarcísio está completamente abraçado. E esse discurso vai se virar em campanha ; (ela é feita) através dessas mentiras, desses atentados fabricados, como o do Riocentro na época da ditadura, estamos vendo aqui o mesmo método, pequeno, e que a interpretação é para criminalizar a política e politizar o crime, como sempre fizeram", concluiu Paulo.

