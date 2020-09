“Ter opinião hoje no Brasil é um risco”, diz jornalista João Carlos Albuquerque

O jornalista esportivo comentou na TV 247 o protesto da jogadora de volêi de praia Carol Solberg, que gritou “fora, Bolsonaro” após uma partida, e defendeu o direito da atleta de se expressar. Ele também falou sobre a intolerância que toma conta do País atualmente. “Hoje se você espirrar é capaz do cara te dar um tiro”, disse edit

247 - O jornalista esportivo João Carlos Albuquerque, conhecido como João Canalha, comentou na TV 247 o protesto da jogadora de volêi de praia Carol Solberg, que gritou “fora, Bolsonaro ” após ganhar medalha de bronze em um torneio. A atleta relatou estar sendo ameaçada , mas não se arrepende por ter se posicionado.

Canalha saiu em defesa da atleta e comparou o momento atual de intolerância no Brasil com o que acontecia durante a ditadura militar. O jornalista afirmou que “ter opinião hoje no Brasil é um risco”.

“Não me lembro de um momento como esse em que uma menina, jogadora, atleta, bem humorada, feliz, de bem com a vida, vencedora, já ganhou um monte de medalha, já disputou um monte de final, como a Carol diz uma coisa espontânea, de coração, de raiva também, mas diz em alto e bom som e em alto astral, pronto. Já recebeu não sei quantas ameaças e críticas e coisa e tal. Ter opinião hoje no Brasil é um risco, acho que nem na época da ditadura, para muita gente na ditadura foi muito pior evidentemente, não vamos esquecer isso, mas hoje se você espirrar é capaz do cara te dar um tiro”.