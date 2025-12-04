Tony Garcia: "Tudo está na 13ª Vara, a festa da cueca, a caixa amarela, tudo"

247 - O empresário e ex-político Tony Garcia, delator do senador Sergio Moro e responsável por revelar uma série de irregularidades atribuídas ao ex-juiz—agora alvo de operação da Polícia Federal na 13ª Vara de Curitiba, resultado das denúncias divulgadas originalmente pelo Brasil 247—concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Joaquim de Carvalho, da TV 247.

Na entrevista, Garcia relatou que, mesmo após dois anos e meio de uma verdadeira “batalha”, não abriu mão de seguir adiante, porque mantém uma convicção profunda: "Tudo que falei está nos autos".

"São quase 8 mil páginas, da festa da cueca, da caixa amarela, tudo isso foi encontrado", disse Garcia, ao fornecer atualizações a respeito da operação de quarta-feira (3) no tribunal da Lava Jato. A operação da PF foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assista: