“Vários sinais da pesquisa Ipec são preocupantes para o governo Lula”, diz Breno Altman

247 - O jornalista Breno Altman expressou sua preocupação, em participação na TV 247, com alguns dados revelados pela pesquisa Ipec divulgados no domingo (19). Embora o levantamento mostre que a forma de governar do presidente Lula seja aprovada por uma maioria dos brasileiros, também aponta para uma persistente polarização.

"Podemos olhar para a pesquisa sob diversos ângulos. É promissor, razoável e bastante satisfatório que o Lula esteja nesta etapa de seu mandato, antes de completar 100 dias, numa situação na opinião pública melhor do que estava o Bolsonaro em 2019. Isso é um sinal positivo. Todos os demais sinais são preocupantes", disse Altman.

"Me preocupa menos o fato de que o Lula está pior agora do que no início de seus mandatos porque as situações políticas eram muito diferentes em 2003 e 2007 em comparação com o que é hoje. Me preocupa mais o fato de que os sintomas de polarização do país não foram superados. Apesar do 8 de janeiro, das joias e das denúncias constantes de todos os meios de comunicação mais relevantes contra o Bolsonaro e sua trupe, o bolsonarismo mantém o mesmo peso político no país que teve no período eleitoral", acrescentou.

Segundo pesquisa Ipec divulgada no domingo (19), a forma de governar do presidente Lula é aprovada por 57% dos brasileiros. Outros 35% dizem desaprovar a forma como o petista administra o país. Os dados também apontam que 53% da população declara acreditar em Lula, contra 47% que dizem desconfiar dele.

Já em relação ao governo como um todo, 41% consideram ótimo ou bom, 30% regular e 24% ruim ou péssimo. A aprovação no início do terceiro mandato de Lula só perde para seus dois mandatos anteriores: 51%, em 2003, e 49%, em 2007. E para o começo do primeiro governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que tinha 56% de ótimo ou bom.

A pesquisa mostra ainda que 44% dos brasileiros acreditam que o Brasil está em risco de se tornar um país comunista com o presidente Lula. Dentre eles, 31% afirmam ter total convicção nessa possibilidade.

