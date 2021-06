“A covardia é geral”, diz Casagrande sobre a seleção na Copa América

“O que os bolsonaristas, e incluo os filhos do presidente, estão fazendo com o Tite é mais um ato covarde”, afirmou o comentarista esportivo Walter Casagrande, após aliados de Jair Bolsonaro criticarem o técnico da seleção brasileira por manifestar posição contrária à realização da Copa América no Brasil edit

247 - O comentarista esportivo Walter Casagrande Jr. criticou os jogadores da seleção brasileira pela falta de posicionamento político contra Jair Bolsonaro por causa da realização da Copa América no Brasil em plena pandemia.

“O que os bolsonaristas, e incluo os filhos do presidente, estão fazendo com o Tite é mais um ato covarde. O técnico nunca se manifestou politicamente. Acusá-lo de ser comunista porque pode ser contra a Copa América no Brasil é desonesto”, disse Casagrande em texto publicado na versão online do Globo Esporte.

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) havia dito que Tite é “puxa saco” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o comentarista, “a atitude dos jogadores de decidirem jogar a Copa América é mais um ato covarde”. “Mostra que os atletas não estavam preocupados com a grave situação sanitária do país e, sim, com eles mesmos. Ficou tudo legal para os jogadores após o afastamento de Caboclo”, continuou.

“Essa é a geração de jogadores de futebol mais alienada que eu já vi desde anos de 1980. O importante para eles é estar nas redes sociais, mostrando suas mansões, seus carros…”, complementou.

De acordo com Casagrande, “o Brasil é um país governado por covardes que veem as pessoas morrendo, mas andam de moto e não compram vacinas. Destroem a Amazônia com a intenção de dizimar os povos indígenas e quilombolas”.

“No futebol, é a mesma coisa. Todos os dirigentes se calaram diante de uma acusação de assédio moral e sexual contra o Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF. Para eles, é mais importante ajudar o acusado do que ser solidário a quem sofreu o assédio”.

Mourão ataca Tite

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a realização da Copa América no País e resolveu atacar o técnico da seleção brasileira, Tite. Sem citar o nome do treinador, o general afirmou que se ele "não quer mais", pode "pedir o boné", porque "o Cuiabá (time recém-chegado à primeira divisão) está precisando de um técnico".

A seleção, no entanto, decidiu participar do torneio e tem jogo de estreia marcado para o próximo domingo (13). Os atletas devem comunicar a decisão juntamente com um manifesto, com críticas à forma como o evento foi organizado, o que deve acontecer somente após o jogo contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (8), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

