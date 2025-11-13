África do Sul avalia candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2036 ou 2040

247 - A África do Sul abriu um novo capítulo em sua trajetória esportiva ao anunciar que pretende disputar a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036 ou 2040. A sinalização foi feita nesta quinta-feira (13) pela ministra da Presidência, Khumbudzo Ntshavheni, durante entrevista coletiva. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo, e marca o movimento mais concreto do país desde sua tentativa frustrada de sediar a edição de 2004.

O governo sul-africano iniciou um “diálogo contínuo” com o COI, agora comandado pela zimbabuense Kirsty Coventry, com o objetivo de avançar em um processo que ainda é descrito como “preliminar e exploratório”. Ntshavheni ressaltou que, embora nenhuma cidade tenha sido oficialmente apresentada, o país está preparado para liderar uma candidatura competitiva.

Durante a coletiva, a ministra afirmou que “o governo está convencido de que a África do Sul está pronta e é capaz de sediar os Jogos Olímpicos, dado o nível de infraestruturas que possui e o fato de que os investimentos necessários para melhorá-las não são significativos”. A declaração reforça o discurso de confiança em estruturas esportivas e urbanas que já foram testadas mundialmente em eventos de grande porte.

O país carrega a experiência de ter sido o primeiro do continente africano a organizar uma Copa do Mundo de futebol, em 2010 — evento que ainda serve como referência para autoridades locais na defesa de novos projetos internacionais. Na ocasião, a capacidade de mobilização e a infraestrutura foram amplamente elogiadas por entidades esportivas.

A possível candidatura também recebeu apoio externo. Em visita à África do Sul em outubro de 2024, o então presidente do COI, Thomas Bach, afirmou que o país reunia “a estabilidade, as infraestruturas e a visão para sediar os Jogos Olímpicos”. Tal avaliação fortaleceu a percepção de que o continente pode, enfim, avançar para sediar sua primeira edição olímpica.

Enquanto trabalha para se posicionar como anfitriã de um dos maiores eventos esportivos do planeta, a África do Sul amplia sua presença no cenário global. A partir de 2027, o histórico circuito de Kyalami, próximo a Joanesburgo, pode voltar ao calendário da Fórmula 1, caso seja confirmada a candidatura para receber um Grande Prêmio. Além disso, o país liderará a organização da Copa do Mundo de Críquete Masculino de 2027, em parceria com Namíbia e Zimbábue.

A movimentação ocorre em um momento simbólico para o esporte africano. Em 2026, Dakar será a primeira cidade do continente a sediar os Jogos Olímpicos da Juventude, entre 31 de outubro e 14 de novembro. No calendário global, os próximos Jogos Olímpicos de Verão ocorrerão em Los Angeles, em 2028, e Brisbane, na Austrália, em 2032, abrindo caminho para novas disputas pela sede nas décadas seguintes.