      CMG e COI assinam acordo de longo prazo para direitos de mídia das Olimpíadas de 2026-2032

      Bach manifestou ainda satisfação com a continuidade dessa parceria na presidência de Coventry, que levará a cooperação bilateral a um novo patamar

      CMG e COI assinam acordo de longo prazo para direitos de mídia das Olimpíadas de 2026-2032 (Foto: CGTN)

      CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG) e o Comitê Olímpico Internacional (COI) assinaram neste domingo (9) um acordo de longo prazo para os direitos de mídia das edições das Olimpíadas de 2026 a 2032. A cerimônia de assinatura ocorreu em Guangzhou, na província de Guangdong, no sul da China, poucas horas antes da cerimônia de abertura da 15ª edição dos Jogos Nacionais do país.

      Em sua primeira visita à China desde que assumiu a presidência do COI, Kirsty Coventry afirmou que é de grande importância assinar o acordo no mesmo dia da abertura dos Jogos Nacionais.

      Coventry observou que o acordo não apenas adiciona um novo capítulo aos laços de longo prazo entre o CMG e o COI, mas também representa um compromisso permanente de ambas as partes na promoção da paz e união com um espírito esportivo.

      O ex-presidente do COI, Thomas Bach, também participou da cerimônia e disse estar impressionado com o excelente trabalho e profissionalismo da CMG durante a cooperação bilateral.

      Bach manifestou ainda satisfação com a continuidade dessa parceria na presidência de Coventry, que levará a cooperação bilateral a um novo patamar.

      O acordo concedeu à CMG os direitos exclusivos de transmissão na parte continental da China e na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e 2030 e dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028 e 2032, bem como dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2026 e 2030.

      A CMG e o COI também divulgaram o logotipo para a cobertura da CMG dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de 2026.

      Fonte: CMG

