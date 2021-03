Alvo de críticas, CBF prepara relatório sobre infectados por Covid-19 na temporada 2020 e pela manutenção do futebol

Recentemente, a CBF foi alvo de intensas críticas após a divulgação dos 40 jogos a serem disputados nas próximas duas semanas em todo o país pela Copa do Brasil. A CBF vai usar um relatório em defesa do protocolo sanitário elaborado por ela e contra a paralisação do futebol edit

247 - A CBF, órgão máximo do futebol brasileiro, prepara a divulgação de um relatório que traz um balanço das contaminações por Covid-19 na temporada 2020 do futebol brasileiro para a próxima semana.

O órgão, segundo o Globo, vai usar o relatório como argumento em defesa do protocolo sanitário elaborado por ele e contra a paralisação do futebol, justificando a partir de uma suposta baixa taxa de infecção.

Na quinta-feira, 4, o Ministério Público informou que vai solicitar a paralisação dos campeonatos através de uma carta endereçada à entidade.

Críticas à CBF

Recentemente, a CBF foi alvo de intensas críticas após a divulgação dos 40 jogos a serem disputados nas próximas duas semanas em todo o país pela Copa do Brasil. O técnico do America-MG, Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca, protestou, lembrando a situação caótica no país diante da pandemia do novo coronavírus.

"Vou aproveitar para fazer um apelo às autoridades do Brasil, principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com oitenta clubes para o dia 10, dia 17, que vamos levar jogador com delegação de 30 jogadores de um lado para outro do país. Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais, eu estou perdendo amigos, amigos treinadores. É hora de segurar a vida. Aqui no Mineiro tudo bem, é mais perto, mas como vão levar uma delegação do norte para o Sul. Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kéber Xavier, autoridades. Nós estamos apavorados", disse.

Nesta quarta-feira, o clube informou três novos casos da doença no elenco. O volante João Gabriel e os atacantes Marcelo Toscano e Kawê testaram positivo nos testes realizados para a partida contra o Athletic.

O presidente do Santos, Andrés Rueda, afirmou à Folha de S.Paulo, na quinta, que a paralisação do futebol no Brasil ‘dói’, mas precisa ser feita. "Com dor no coração, a situação está nos assustando muito, estamos perdendo a sensibilidade, falamos de vidas que não têm sentido de serem perdidas. Qualquer medida para salvar uma vida vale”, disse ao defender a suspensão das competições.

"É uma opinião pessoal muito minha”, prosseguiu. "O Santos cumpre os protocolos, mas praticamente o elenco inteiro já pegou. Seria mais prudente, embora doa na carne, entrarmos em um período de paralisação. Suspender o campeonato mesmo, embora as entidades tenham tomado um cuidado excelente."

"O protocolo [do futebol] é coerente, mas, mesmo assim, a coisa foge do controle de uma maneira geral. E o futebol também tem que ter uma participação no sofrimento, isso dói, mas precisamos parar", completou Rueda.

