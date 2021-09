Anvisa diz que membro da delegação argentina falsificou informações em declarações sanitárias

Apoie o 247

247 - Um documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aponta que um integrante da delegação argentina de futebol como o responsável pela falsificação das informações sobre os países que jogadores do time estiveram antes de desembarcarem no país.

A partida entre Brasil e Argentina estava marcada para este domingo (5), mas foi suspensa após agentes da Anvisa e da Polícia Federal entrarem no campo para impedir a realização do jogo em função do descumprimento dos protocolos de saúde exigidos pelas autoridades de saúde brasileiras.

De acordo com o G1, Fernando Ariel Batista teria falsificado os documentos dos jogadores Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso. Os atletas estiveram na Inglaterra, o que os obrigaria a fazer uma quarentena de 14 dias ao desembarcar no Brasil. Essas informações, porém, não estavam nos formulários apresentados.

O documento ressalta, ainda, que a Anvisa teria entrado em contato com as autoridades sanitárias paulistas e com a CBF, sendo que esta teria repassados as informações para a Conmebol e à delegação argentina.

