Após "cancelamento" por foto com Flávio Bolsonaro, Neymar bloqueia comentários no Instagram

Neymar se encontrou com Flávio Bolsonaro ao receber uma equipe para gravar a marca dos pés para exibição na calçada da fama do Maracanã edit

247 - O atacante do PSG Neymar Jr. desativou os comentários em sua conta no Instagram após receber diversas críticas por ter publicado uma foto ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Ambos se encontraram quando o atleta recebeu uma equipe para gravar a marca dos pés para exibição na calçada da fama do Maracanã.

“Muito feliz e orgulhoso de poder fazer da história do futebol e me juntar ao lado de tantos craques que deixaram seus pés marcados no Maracanã”, escreveu Neymar em publicação.

Alguns internautas chegaram a sugerir o "cancelamento" do jogador depois da postagem.

O conhecimento liberta. Saiba mais