Após encontro em Brasília, Lula brinca e pede Ancelotti no comando do Corinthians (vídeo)

247 - Durante uma reunião oficial em Brasília dedicada aos preparativos da Copa do Mundo Feminina de 2027, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizou um momento descontraído ao se dirigir a Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira. Em tom bem-humorado, Lula sugeriu que, no futuro, o treinador italiano assuma o comando do Corinthians, clube pelo qual o presidente é publicamente torcedor.

O episódio foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais, conforme noticiado originalmente pelo portal Metrópoles. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, e reuniu autoridades do futebol mundial e representantes do governo federal para discutir a organização do Mundial feminino que será sediado no Brasil.

Entre risadas, Lula fez o pedido diretamente a Ancelotti, de forma informal: “depois que você terminar o contrato com a Seleção Brasileira, por favor, vá treinar o Corinthians”. A fala arrancou reações descontraídas dos presentes e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A reunião contou com a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantino; do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud; do ministro do Esporte, André Fufuca; do vice-presidente da CBF, Gustavo Dias; além do próprio Ancelotti e do presidente da República. O foco central do encontro foi a preparação do país para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Durante a discussão, Gianni Infantino destacou que o Brasil já dispõe da infraestrutura necessária para sediar o torneio, com rede hoteleira adequada, aeroportos estruturados e estádios aptos a receber jogos de grande porte.