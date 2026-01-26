Lula pede à Fifa para Brasil sediar Mundial de Clubes em 2029

247 - O governo brasileiro formalizou à Fifa o interesse em sediar o Mundial de Clubes de 2029 durante uma reunião realizada em Brasília, na manhã desta segunda-feira (26). O encontro reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, dirigentes da CBF e o técnico Carlo Ancelotti, em mais um movimento de articulação institucional para ampliar a presença do Brasil em grandes eventos do futebol internacional. As informações são da ESPN.

O pedido foi apresentado diretamente a Infantino em uma reunião costurada por Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF, com a participação de Samir Xaud, presidente da entidade. A pauta principal da visita do dirigente suíço ao país é a Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil, mas o Mundial de Clubes entrou no radar das conversas.

Infantino está no Brasil desde o fim de semana, quando participou de compromissos ligados ao futebol feminino e manteve encontros com lideranças da CBF. No sábado (24), esteve em um jantar com dirigentes da confederação, e no domingo acompanhou o clássico entre Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Carioca.

Nos bastidores, a CBF trabalha há meses para viabilizar a candidatura brasileira ao Mundial de Clubes de 2029. Em junho do ano passado, Samir Xaud já havia tratado do tema diretamente com Infantino durante a partida entre Flamengo e LAFC, válida pela fase de grupos da competição, disputada nos Estados Unidos.

Em entrevista à ESPN, o presidente da CBF comentou as conversas com o dirigente da Fifa e demonstrou otimismo em relação à possibilidade de o Brasil receber o torneio. “É um assunto que conversei com o presidente Infantino. Vejo com bons olhos, até porque o futebol brasileiro está mostrando seu potencial nesse Mundial. Acredito que essa conversa ainda vai se estender um pouquinho, mas se Deus quiser o Brasil vai ser sede do Mundial de 2029”, afirmou.

Samir também relatou a reação do presidente da Fifa diante da proposta brasileira. “Positiva. O Infantino é uma pessoa que gosta muito do futebol brasileiro. Ele sorriu, ficou feliz pela CBF ter colocado o Brasil à disposição para a realização do campeonato. Então acredito que esse diálogo e essa costura vão acontecer e se Deus quiser a gente vai trazer o Mundial para o Brasil”, disse.

Segundo o dirigente, a entidade avalia com cautela os aspectos envolvidos na candidatura, mas mantém a intenção de avançar. “Muito próximo. Mas precisa sentar e colocar os prós e os contras. Mas se depender da CBF e do presidente da CBF, nós vamos trazer esse Mundial para o Brasil”, completou.

Até o momento, o único clube brasileiro já garantido no Mundial de Clubes de 2029 é o Flamengo, classificado por ter conquistado a CONMEBOL Libertadores de 2025. A definição da sede da competição ainda depende de decisão da Fifa, que deverá analisar as candidaturas nos próximos anos.