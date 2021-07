Após perder pódio, internautas apontam que Medina foi "assaltado" no Japão

247 - A participação de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Tóquio terminou de forma frustrante na madrugada desta terça-feira (27) e internautas apontam que jurados da prova favoreceram o atleta japonês Kanoa Igarashi na semifinal. A reclamação é em relação à onda que deu a vitória a Igarashi. O japonês acertou um bom aéreo a pouco mais de 6 minutos do fim da bateria e foi agraciado com um 9.33 na onda.

“É triste quando isso acontece. É triste você passar o ano inteiro treinando e acontecer isso. Fazer o que? Agora só vou pensar em surfar, fazer o meu trabalho e me divertir na água. O que vier é lucro”, disse Gabriel Medina, lamentando o julgamento das suas ondas tanto na semifinal como na final.

Quem garantiu a medalha de ouro para o Brasil foi o surfista Ítalo Ferreira, que fez história no surfe ao desbancar o japonês Kanoa Igarashi na final. O filho de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, também é o dono da primeira medalha de ouro do país na atual edição dos Jogos.

Veja a repercussão:

Nota 6? Isso sim merecia um 9,33 VTMNC JUÍZES DE MERDA! Decepcionado com essas olimpíadas... Era melhor nem ter perdido meu tempo vendo essa assalto. pic.twitter.com/YFUpksReGp — EZY🇧🇷🏳️‍🌈🥋🏊 (@HsPecw) July 27, 2021

Gabriel Medina depois de ser assaltado nas Olimpiadas: pic.twitter.com/iei4AFm1f5 — DANado olimpico 🇧🇷🇧🇷 (@dancduran) July 27, 2021

Japão ta uma vergonha

Assaltado, roubado e uma injustiça do cão

Ontem e hoje foi uma completa falta de justiça esportiva com a Rayssa e agora o Medina e Ítalo pic.twitter.com/GUTeCIaGXo — Rato tutter (@Tutter_o_rato_) July 27, 2021

Gabriel Medina foi simplesmente assaltado duas vezes no Japão. Inacreditável. #Tokyo2020 pic.twitter.com/uYRloBUiyO — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) July 27, 2021

