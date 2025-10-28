Após ser absolvido, Daniel Alves é filmado em pregação em igreja na Espanha

247 - O ex-jogador de futebol Daniel Alves voltou a aparecer em público neste domingo (26), durante uma pregação em uma igreja evangélica na Espanha. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Nas imagens, o baiano aparece sentado na primeira fileira do templo e é convidado pelo pastor a subir ao púlpito.

Durante o culto, Daniel Alves discursou em espanhol e afirmou que a fé foi fundamental para atravessar os momentos em que ficou preso. “É preciso ter fé. Eu sou uma prova disso, porque aquilo que Deus promete é o que Deus cumpre”, declarou o ex-atleta.

O ex-jogador também fez menção ao pastor responsável por levá-lo à congregação, a quem chamou de “mensageiro de Deus”. Em tom descontraído, o ex-jogador brincou ao lembrar o primeiro contato com o religioso. “Quando ele veio falar comigo, eu disse: ‘Eu não gosto de negro’. Mas era em tom de brincadeira. Depois, eu mesmo disse: ‘Sim, eu gosto de negro’”, contou, arrancando risadas dos fiéis presentes.

Relembre o caso judicial na Espanha

A aparição de Daniel Alves ocorre em meio à nova etapa de seu processo judicial na Espanha. A denúncia contra o ex-jogador foi divulgada em janeiro de 2023, quando a Polícia de Barcelona anunciou que investigava uma queixa de “importunação sexual” apresentada por uma jovem. O brasileiro negou as acusações, afirmando que estava na mesma boate que a denunciante na noite de 30 de dezembro de 2022, mas sem qualquer contato com ela.

Ao longo da investigação, Alves mudou de versão três vezes. Mesmo após ter sido absolvido em primeira instância, a Promotoria de Barcelona recorreu da decisão, e o caso agora será reavaliado pelo Tribunal Supremo da Espanha, a mais alta instância judicial do país. A data do novo julgamento ainda não foi definida.

Enquanto enfrenta a disputa judicial, Daniel Alves e a modelo espanhola Joana Sanz celebraram recentemente o nascimento do primeiro filho do casal, ocorrido em 1º de outubro. A informação foi confirmada pela própria Joana nas redes sociais, nove dias após o parto.

Em uma publicação, a modelo afirmou que o casal decidiu manter o bebê longe dos holofotes. “Decidimos que não publicaremos nada sobre o nosso bebê e faremos todo o possível para protegê-lo da mídia. O que não pode ser visto, não pode ser estragado”, escreveu.