Arthur Nory reclama de críticas após caso de racismo: 'tanto xingamento'

247 - O ginasta brasileiro Arthur Nory, que está em Tóquio, no Japão, disputando as Olimpíadas, se pronunciou nesta terça-feira (20) sobre críticas que tem sofrido nas redes sociais.

Em 2015, Nory, Fellipe Arakawa e Henrique Flores fizeram comentários racistas sobre outro ginasta, Angelo Assumpção. À época, Nory disse que a situação era uma brincadeira. Em 2020, no entanto, o ginasta se disse arrependido.

"É normal tanto xingamento, ódio e desejar o mal aqui no Twitter?", escreveu ele no Twitter. "Eu errei e eu assumi. Paguei por ele e, até hoje, pago por isso! Nunca escondi meu erro e sempre busquei conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou o mesmo de cinco anos atrás. Veja meu canal do YouTube, veja minhas postagens no Instagram".

PUBLICIDADE

É normal tanto xingamento, odio e desejar o mal aqui no twitter? — arthurnory (@arthurnory) July 20, 2021

PUBLICIDADE

Eu errei e eu assumi. Paguei por ele e, até hoje, pago por isso! Nunca escondi meu erro e sempre busquei conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou o mesmo de 5 anos atrás. Veja meu canal do YouTube, veja minhas postagens no Instagram… — arthurnory (@arthurnory) July 21, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.