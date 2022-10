Benzema ganha Bola de Ouro; Vinicius Júnior fica em oitavo e Neymar não pega nem top 30

Apoie o 247

247 com Reuters - O atacante do Real Madrid Karim Benzema ganhou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, superando Robert Lewandowski, Sadio Mane e Kevin De Bruyne no prêmio principal.

Benzema, que desempenhou um papel fundamental na campanha do Real para o título da Liga dos Campeões na temporada passada, é o primeiro jogador francês a conquistar o troféu desde Zinedine Zidane em 1998.

E os brasileiros?

Outro grande destaque do Real Madrid, Vinicius Júnior (22) foi o brasileiro melhor colocado, ocupando a oitava posição. Esta foi a primeira vez que ele entrou no top 10.

Já Neymar, o atleta brasileiro mais celebrado do mundo do futebol, não teve uma temporada de brilho e ficou fora dos 30 melhores ranqueados da Bola de Ouro. Seu colega de Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi, sete vezes vencedor do prêmio, também não marcou presença no top 30 deste ano.

