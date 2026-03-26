Bolívia derrota Suriname de virada e mira vaga na Copa contra o Iraque

247 - A seleção boliviana deu um passo importante rumo à Copa do Mundo ao vencer o Suriname por 2 a 1, de virada, no primeiro confronto da fase de repescagem das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida foi disputada no estádio El Gigante de Acero, na cidade de Monterrey, no México, e deixou a Bolívia a uma vitória de garantir sua vaga no maior torneio de futebol do planeta.

Conforme as informações que embasam esta matéria, a Bolívia chega a este duelo decisivo como a sétima colocada do campeonato. A vaga será definida no próximo dia 31, quando a seleção boliviana enfrentará o Iraque. O vencedor desse confronto avançará diretamente ao Grupo I da Copa do Mundo, que já conta com França, Noruega e Senegal.

O jogo contra o Suriname não foi fácil para os bolivianos. A seleção sul-americana saiu atrás do placar após Gelderen abrir o marcador para o Suriname, colocando pressão sobre a equipe boliviana logo no início da partida. A reação, no entanto, veio em seguida: Paniagua igualou o confronto, e Miguelito completou a virada, garantindo os três pontos e o resultado positivo que coloca a Bolívia em posição privilegiada na disputa pela vaga mundialista.

A repescagem da Copa do Mundo reúne seleções de diferentes confederações que não conseguiram a classificação direta por suas eliminatórias. O formato de confrontos eliminatórios de ida e volta — ou em jogo único, dependendo da chave — aumenta a pressão sobre cada partida, tornando cada erro potencialmente fatal para as aspirações das equipes envolvidas.

Na outra chave da competição, Jamaica e Nova Caledônia se enfrentarão no Estádio Akron, em Guadalajara, também no México. O vencedor desse duelo terá pela frente o Congo, em mais um confronto eliminatório. A seleção que superar essa fase estará classificada para o Grupo K da Copa do Mundo, onde já estão confirmadas Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

Seleções classificadas, confrontos e a importância histórica

O continente sul-americano distribui seis vagas para o Mundial deste ano, e cinco seleções já asseguraram seus passaportes para a competição: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador e Colômbia. A seleção brasileira, que perdeu para a França em jogo amistoso, jogará no dia 13 de junho contra o Marrocos. No dia 19 o Brasil jogará contra o Haiti e, no dia 24, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti enfrentará a Escócia.

A edição marca uma virada histórica no formato do torneio, que pela primeira vez reunirá 48 países — um acréscimo de 16 participantes em relação ao certame anterior. Outra novidade inédita é a realização em três nações anfitriãs simultaneamente: Canadá, México e Estados Unidos, todos com presença garantida na competição por serem sede do evento.

🇸🇷| GOL DE SURINAME!!!!



Liam Van Gelderen abre o placar contra a Bolívia!!!!@territoriomls



pic.twitter.com/UI0laFH0gR March 26, 2026





🇧🇴❌| Paniagua ou melhor, PÃO E ÁGUA, empata para a Bolívia contra o Suriname.



Não que eu tivesse muitas expectativas, mas é um dos jogos com os gols mais “feios” que eu já vi.@territoriomls pic.twitter.com/31vNN8Octe — Cristian Moraes (@ocrismoraes) March 26, 2026