Bolsa Atleta bate recorde histórico e chega a 11.214 beneficiados em 2026

247 - O programa Bolsa Atleta atingiu, nesta terça-feira (5), o maior número de beneficiários de sua história, com 11.214 esportistas contemplados em 2026. O novo recorde foi alcançado após a publicação da Portaria MESP nº 46 no Diário Oficial da União, que incluiu mais 32 atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas na categoria Atleta Pódio.

Com isso, o total de contemplados neste ano supera em cerca de 10% o número registrado em 2025, quando 10.196 atletas foram beneficiados. A categoria Pódio é voltada a esportistas de elite que figuram entre os 20 melhores do ranking mundial ou olímpico e paralímpico em modalidades individuais.

Critérios da categoria Pódio

Esses atletas são avaliados por um grupo formado por representantes da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Desempenho, entidades esportivas nacionais e comitês olímpico e paralímpico, além da confederação de desportos de surdos.

Entre os novos contemplados, estão 30 atletas paralímpicos de modalidades como natação, atletismo, paraciclismo, judô de cegos, halterofilismo e remo. A lista também inclui dois atletas-guia do atletismo paralímpico, que auxiliam competidores com deficiência visual durante treinamentos e provas.

O papel dos atletas-guia

Os atletas-guia têm papel fundamental no desempenho esportivo de corredores com baixa visão ou cegueira total. Desde 2011, esses profissionais também recebem medalhas em competições, reconhecendo sua contribuição direta nos resultados.

Criado pelo governo federal e administrado pelo Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta oferece apoio financeiro para esportistas de alto rendimento. O programa abrange diferentes níveis da carreira esportiva, incluindo categorias estudantil, base, nacional, internacional e olímpica, além da categoria Pódio, direcionada a atletas com potencial de medalha em competições internacionais.